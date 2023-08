Michaël Jourdan ne comprend toujours pas cette défaite. "Les deux premiers buts viennent de nulle part, commente le coach. Le premier intervient à la suite d’une erreur défensive et le second d’une déviation d’un de mes joueurs. On est à la pause et c’est déjà 0-2. Pour la suite, passons. Il faut remettre l’église au milieu du village."

Anthisnes 0 – Ocquier 1

Bloqués par un Galand des grands soirs, les Anthisnois n’ont pu conclure leurs occasions. "Il fait des arrêts importants qui les sauvent, note Alex Liebens. Ensuite, on manque de trop devant les cages. Je dirais qu’il y a eu une mi-temps chacun. Le but est évitable car on le laisse frapper."

Pour Ocquier, il s’agit d’un superbe résultat. "Je suis tellement heureux, sourit André Gaziaux. On est allés la chercher. En première période, on n’avait pas moins de 80% de possession de balle et par la suite, on a été bousculé. Pour finir sur un dernier quart d’heure où c’était assez neutre."

But: Silvestre (0-1, 35e).

Tilff B 2 – Xhoris B 0

Petite défaite dans les rangs xhorisiens, mais pas de panique. "On aurait pu et dû les accrocher, explique Denis Philippart. Leur expérience nous a joué des tours. Des moments d’anti-jeu complets même… De notre côté, on a essayé de proposer du beau football, mais du leur… n’en parlons pas. On aurait pu gagner avec la manière car les occasions étaient clairement de notre côté. On ne peut regretter que les buts que l’on ne met pas au fond."