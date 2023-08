En ne ratant que dix minutes durant leur rencontre, ce qui leur a valu ce but de Thiry, les Jehaytois ont respecté ce qu’il fallait mettre en place. "On a été solide, note Antoine Thomas. On aurait pu en mettre plus, mais le résultat est là et c’est le plus important. C’est une vraie victoire collective."

À Marchin, on baisse les bras. "Après les premiers buts, mes joueurs ont commencé à tomber dans leur piège, raconte Olivier Candaten. On s’est fait avoir et on ne s’est pas battu."

Buts: Pirard (3), Nardese R. (2), Javaux (1), Streel T. (1), Streel N. (1) pour Jehay B et Thiry pour Marchin.

Horion 2 – Oreye B 1

C’est avec un score plutôt intéressant qu’Oreye B s’incline. "Certes, c’est une défaite, mais on a developpé du beau football et construit, explique Fabrice Leurquin. Je peux dire que c’est frustrant de perdre de cette manière. Sans rien enlever au mérite adverse."

But: Nyionkuru (2-1, 72e).

Haneffe 7- Thier-à-Liège 0

En déroulant en seconde période, les Haneffois garde le zéro. "La manière fut bonne, commente Alain Jeanfils. Surtout en deuxième mi-temps avec une pause où j’ai remis les idées en place."

Buts: Pirotte, Laruelle, Augusto Marcos, Tamagoult, Leduc, Nurwoski et Debens.

Gold Star Liège B 7 – Limont B 2

Auteurs d’errements défensifs, les Limontois ne se sont pas montrés dangereux. "On ne pouvait pas faire pire, râle Mansour Ndiaye. Je suis décu."

Buts: Campana (5-1, 57e), Arnone (6-2, 80e).

Oleye B – Momalle B (remis)

Le terrain sous eau, la rencontre entre les clubs voisins se jouera ultérieurement. La date n’a pas encore été fixée.

Engis 1 – Jeunesse Montegnée 2

Un dimanche agréable du côté d’Engis malgré la défaite à noter pour les locaux. "On aurait dû être plus réaliste, analyse Éric Velghe. Notre condition physique n’est pas encore bonne. Il y a du travail, mais j’en ressors positif."

But: Polonioli (1-1, 44e).