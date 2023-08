Football (P4A): sans briller, Modave s’impose à Clavier

En seconde période, c’est à nouveau Modave qui s’amuse obtenant un penalty. Boccar s’élance et Servotte intervient. Le score reste vierge et le corner qui suit n’amène pas grand-chose. Après ce coup de chaud, les Claviérois bénéficient d’un moment d’inattention dans l’axe défensif adverse afin de chercher Sottieaux. D’une reprise de volée qui en ferait pâlir plus d’un, l’attaquant clavinois, entré quelques instants plus tôt, surprend Dock qui doit se retourner entre ses perches.

Théate, dix minutes plus tard, reçoit un bon centre de Jonet où il n’a plus qu’à placer sa tête dans les filets. Ce même joueur qu’on retrouve sur une frappe, mais avec l’intervention utile de Servotte.

Nous sommes à la 90e minute et Matthieu Lemaire s’écroule à trente mètres du but où un coup franc est logiquement sifflé. À la suite de cette faute, ce dernier suit le ballon et le place au bon endroit. Modave revient dans le coup et prend l’avance. Le but de Jonet semble anecdotique mais fait du bien au moral.

Les Modaviens s’imposent, avec le sourire mais dans la difficulté. Difficile de dire si le score est logique telle la rencontre aurait pu tomber d’un côté comme l’autre. Disons simplement que la maturité l’a emporté.

Arbitre: occasionnel.

Cartes jaunes: Lemaire, Jacquerie.

Buts : Sottieaux (1-0, 54e), Théate (1-1, 63e), Lemaire (1-2, 92e), Jonet (1-33, 93e).

LA CLAVINOISE B: Servotte, Bentein (85e Siemianow), Lemmers, Huet (46e Sottieaux), Wathelet, Masuy, Pärthoens, Lejeune, Leprince, Dodet (85e Kever), Marquet.

MODAVE : Dock, Dehon, Jonet, Vilet (66e Lemaire), Théate (89e Cocilovo), Bernard, Boccar, Jacquerie (92e Henrion), Burinato (66e Huet), Léotard, Del Guidice.