Football - P2A: Le réalisme paie pour Verlaine B, vainqueur 3-0 de Seraing Athlétique

Une équipe du Top 5 de l’an dernier en guise de révélateur. Voilà ce qui attendait un Verlaine B transfiguré en ce début de saison. Et l’entame de match va rapidement confirmer le niveau de cette affiche. Intensité, courses, duels, tout y est. La première occasion ne tarde pas à arriver. Mais la frappe de Khulelidze manque de justesse. Le local est imité par Lemi Saglam et Mulowa juste après, sans davantage de succès. Sur une belle reconversion, Hugo Parla pense placer les siens aux commandes mais sa frappe est sauvée à même la ligne par la défense sérésienne. De quoi sonner le réveil pour les visiteurs. Sur la plus grosse occasion de la première période, Beaupain se heurte à Haidon.