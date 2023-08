Football (P3) - La Clavinoise s’impose sur le fil face à Oleye

Pour en revenir un peu plus au sportif, ce qui nous touche évidemment bien plus, la première mi-temps est plutôt équilibrée, avec une petite occasion pour les visiteurs sur une frappe dévissée de Devalet au quart d’heure de jeu, et une grosse occasion en faveur de Larondelle qui, en face-à-face avec Chasseur, se perd dans ses gris-gris et place au dessus. Pour le reste, il faut attendre la deuxième période. Avec une nette domination territoriale pour les Hesbignons, sans pour autant parvenir à inquiéter Gielen. Et quand la maladresse dans le dernier geste ne fait pas défaut, c’est la malchance qui frappe les hommes de Nicolas Vandevelde avec un poteau sur une frappe de Preud’Homme et une tête de Leseur qui passe à côté des cages.

Il était écrit que La Clavinoise devait s’imposer pour la première fois de la saison chez elle. Et sur un contre rapidement mené, Dodeigne change le jeu pour Fastré, qui remise pour le jeune Delmelle. À 20 ans seulement, le milieu de terrain prend ses responsabilités et tente un tir croisé qui traverse une foule de joueurs et surprend Alex Chasseur. Le match était plié et un peu contre toute attente, l’abnégation et le courage des hommes de Laurent Mievis auront suffi pour renverser Oleye.

Arbitre: Claude Tchongom.

Cartes jaunes: Yernaux, Delhaise, Dykmans, Devalet, Nyoka, Delmelle, Baglio, Fastré.

But: Delmelle (1-0, 85e).

LA CLAVINOISE: Gielen, Delhaise, Mousny (52e Zachary), Calberg, Delmelle (88e Delvaux), Fastré, Gaspard (75e Baglio), Larondelle (46e Dykmans), Dodeigne, Luwongo, Graulus.

OLEYE: Chasseur, Yernaux, Cetiner (60e Thipchanh), Preud’Homme (80e Micha), Leseur, Devalet, D’Angelo (65e Lizen), Pirlet, Nyoka, Kizedioko (75e Bawin), Sidari.