Football - P1: Battu 3-2 à Hombourg, Fize concède un troisième revers de rang

Tout avait pourtant bien débuté du côté de Hombourg ce dimanche. À la 13e, le marquoir indique déjà 2-0 en faveur des locaux, après un doublé de Martin Wets, et tout laisse à penser que ceux-ci vont dérouler tant ils ont la mainmise sur le match. Et pourtant, sortis de nulle part, à la 25e minute, les Fizois héritent d’un corner qui termine sa course dans le but local de manière "gag" en ricochant sur Xavier Stassen (2-1). Le portier se rachète à la 40e en stoppant un coup franc bien botté et sur le contre, mené par Dorian Meunier, les visiteurs sont réduits à dix. "En supériorité numérique, on n’a pas réussi à trouver les espaces alors qu’on aurait dû en profiter. Après un premier quart d’heure de qualité, on s’est bêtement compliqué la vie en faisant preuve de suffisance et a failli payer le prix fort", relate Romain Cerfontaine, le mentor hombourgeois.