Football (D3 ACFF): débuts réussis pour l’Union Hutoise

S’en suivent diverses occasions locales dans lesquelles Humblet, Kabeya via Bartholomé et Messaoudi, rentré plus tôt dû à la blessure musculaire prématurée de son coéquipier Bakala-Luvuvamu, s’exercent face aux perches richelloises. Si la main ferme de Rausin intervient spontanément, les autres phases offensives ne font même pas sourciller le coq soliérois, invité surprise de la soirée. Par la suite et peu avant l’inévitable mi-temps, Hubeaux manque de peu de voir rouge. L’arbitre, clément et jugeant le tacle intense, ne sort que le carton jaune, une chance pour les visités qui auraient pu terminer la rencontre dans des conditions bien moins glorieuses. Richelle joue bien le coup et l’Union Hutoise, tout en dilettante, ne joue que latéralement sans jamais réussir à passer ces lignes, qui pourtant reste friables. La seconde période doit être tout autre et Pascal Bairamjan l’a bien compris.

Dès les premiers instants de la reprise, une offensive hutoise est intéressante, mais est stoppée par la défense visiteuse. Ensuite, Vancoppenolle, esseulé au deuxième poteau, reçoit un magnifique centre qu’il conclut. L’égalisation voit enfin le jour et est le résultat d’une succession de bons choix qui semblaient peu intuitifs il y a de ça quelques minutes. Messaoudi rejoint la fête locale suivi de peu par Nzoigba, qui font 2-1 et 3-1. Il n’y a plus qu’une seule chose à dire: l’Union Hutoise, c’est un grand Huy.

Arbitres : Amaury Requier, assisté par Arthur Van Geyssel et Mostapha Chakouath.

Cartes jaunes : Hubeaux, Halleux, Turco.

Buts: Boulton (0-1, 13e), Vancoppenolle (1-1, 52e), Messaoudi (2-1, 59e), Nzoigba (3-1, 68e)

UNION HUTOISE: Crahay, Bartholomé, Espeel, Humblet, Vancoppenolle, Bakala-Luvuvamu (2e Messaoudi), Barry, Hubeaux, Nzoigba (80e Pianetti), Kabeya, Guilmi (86e Baillet).

RICHELLE : Rausin, Turco, Halleux, Thys (74e Thomas), Meys, Reuter, Boulton, Pezzin, Lanckohr (74e leroy), Custinne (86e Palmieri), Marthus (65e Sylla).