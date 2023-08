Football (D2 ACFF) : l’ex Stockali Ismaël Boutgayout quitte Rochefort et se cherche un nouveau club

Passé jadis par Stockay, Ismaël Boutgayout, le flanc de Rochefort, est désormais un joueur libre. Le club namurois a en effet décidé de laisser partir le joueur de 26 ans. "J’avoue que je suis assez surpris, glisse l’agent immobilier. On m’a prolongé, puis, maintenant, Jeffrey Reintmeister m’indique qu’il ne compte plus sur moi. Ce n’est pas correct. Là, à quelques heures de la fin du mercato, je me retrouve sans rien. En plus, j’ai tout donné pour revenir ces dernières semaines et on fait passer ça comme si je n’avais pas fait mon job." Voilà un bon joueur sur le marché disponible sur le marché pour la nationale ou la provinciale.