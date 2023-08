La première période est assez bonne pour Warnant qui joue un bloc bas et voit son adversaire à peine être dangereux sur phases arrêtées. Dans l’autre camp, Warnant tente de sortir comme il peut. Et sur un corner, le grand Mabanza est fort proche du 0-1. La chance de Warnant est passée dans ce match fermé.

En seconde période, les choses tardent à se décanter. C’est fermé avec peu d’occasions de part et d’autre. Mais le rythme s’élève de plus en plus. Warnant tient sans trop de difficulés.

Jusqu’à ce dernier quart d’heure où les occasions se multiplient pour les locaux. Clairement, les Waeslandiens mettent la vitesse supérieure. Et à la 85e, Warnant est réduit à dix après une accélaration locale fulgurante. Timmermans tente d’intervenir mais son tacle est fort logiquement sanctionné d’une carte rouge. Warnant est réduit à dix et commence à souffrir physiquement. Et ce qui devait arriver arriva. Mais fort tard malheureusement pour Warnant. Trop tard d’ailleurs pour réagir. A la 95 minute, un dénommé Cassaert s’en va battre Marly pour crucifier Warnant (1-0). Les Villersois ne s’en remettront pas même s’ils peuvent être contents de leur parcours.

Arbitre: Robby Keuleers.

Cartes jaunes: Reuten, Mavuba, Crespin, El Banouhi,

Carte rouge: Timmermans (88e directe).

But: Cassaert (1-0 93e).

LOKEREN: Merckx, El Banouhi, Dianganga, Boujouh, Reuten, Van Moerzeke, Brachet (46e Maes), Jassen (70e Lambo), Tshimanga, Cassaert, Van Aerschot.

WARNANT: Marly, Piette (25e Scevenels, 85e Koffi), Dejoie, Cavillot, Biscotti (85 Miévis), Timmermans, Libert (85e Miezal), Mavuba (72e Dianda), Nezer, Crespin, Mabanza.