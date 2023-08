Face à Jette, Verlaine s'offre une joyeuse rentrée en D2 ACFF: "Une superbe victoire"

Et d'entrée de jeu, ils furent d'attaque avec deux grosses occasions de Rodrigues qui, après cinq minutes, aurait dû placer les siens sur le velours. A l'inverse, un long ballon en profondeur de la défense jettoise mettait Traore sur orbite. Son tir croisé faisait mouche (0-1). Les visiteurs très mobiles et rapides inquiétaient des Verts un peu trop amorphes. Subitement, Bonemme mettait à profit un coup franc pour loger le cuir dans l'angle du but de Suederick (1-1). Dès cet instant, les locaux allaient vivre dix minutes de folie. Camara de la droite centrait. Le ballon filait au second poteau où Rodrigues le fructifiait (2-1). Dans la foulée, Jamar déviait pour Camara. Son envoi via le poteau secouait les filets (3-1). Une passe lumineuse de Rodrigues servait Camara sur un plateau (4-1).

Après la pause, les Taureaux enfonçaient le clou. Bonemme glissait le ballon dans la course de Doyen pour allumer le dernier rempart adverse (5-1). Sur de leur coup, les locaux desserraient l'étreinte. Tout profit pour les Jaune et Bleu qui remettaient le nez à la fenêtre. Gilsoul commettait une faute dans le rectangle. Millet se chargeait de la sentence (5-2). Le même Millet récidivait mais cette fois, c'était suite à une sortie trop généreuse de Dengis qui couchait l'attaquant adverse dans le rectangle (5-3). "Le score est un peu sévère, conclut Michel Delph, le coach adverse. Mais la victoire de Verlaine est amplement méritée.

Arbitre: Clément Moulin.

Cartes jaunes: Gilsoul, Bonemme, Lomba, Dengis; Nsingi.

Carte rouge: Soumah (89e, 2CJ).

Buts: Traore (0-1, 11e), Bonemme (1-1, 24e), Rodrigues (2-1, 26e), Camara (3-1, 29e), Camara (4-1, 31e), Doyen (5-1, 52e), Millet (5-2, 64e sur pénalty), Millet (5-3, 77e sur pénalty).

VERLAINE: Dengis, Debra, Doyen (79e Limbourg), Camara (54e Legear), Coukri (83e Stasse), Rodrigues, Dago, Jamar, Gilsoul (69e Lomba), Bonemme, Dequaire.

JETTE: Suederick, Ade, Nsingi, Soumah, De Oliveira, Camara, Nzayadiambu (62e Bosau), Traore, El Ghraichi (46e Massa), Njouokep, Millet.