En Coupe AWBB, Hannut n'a pas trouvé la clé face à Grâce-Hollogne

En recevant la paire Bollaers-Blanchy qui a tellement apporté au club par le passé, les Hesbignons savaient qu’ils étaient clairement opposés à leur plus gros adversaire de cette préparation. Et cela se confirmait d’entrée avec un 14-19 dans le premier quart avec deux bombes de Blanchy qui faisaient mal. Si Hubert allumait aussi de son côté avec 8 points, le nouveau joueur hesbignon était trop esseulé à la marque. Avec le réveil de Bielen (6 points) dans le 2e quart, les locaux limitaient la casse mais n’arrivaient pas à prendre feu.

27-34 à la pause, on espérait que la montée en puissance de Dibenedetto allait donner le boost nécessaire à la rébellion mais, derrière, toujours impossible de limiter des Liégeois claquant 44 points en deuxième période avec un Thiry dominant le jeu. Ne pouvant pas contrer les offensives du meneur adverses, les Hesbignons étaient contraints de rester à 10 longueurs et perdaient donc la première place à l’avérage direct avec les Liégeois.

Une première défaite qui n’est pas problématique, évidemment, même s’il faudra être plus performant (et disposer de plus d’armes) au moment de retrouver les Liégeois en championnat. Via cette 2e place, Hannut passe au tour suivant et sera opposé à la R2 de Fresh Air, 2e de la poule N qui aurait pu être Waremme pour un derby de feu. Mais, aberration de l’organisation AWBB qui ne fait pas jouer les premiers d’une poule contre les deuxièmes d’une autre, les Verts ont peut-être un bon coup à jouer.

Pour rappel, Hannut se rendra jeudi à Theux en coupe provinciale. Une P2 qu’il ne faudra pas sous-estimer avant de se rendre à Huy pour les trois coups de la saison.

QT: 14-19, 13-15 (27-34), 16-21 (43-55), 22-23.

HANNUT: Bielen 8, Materne 15, Hubert 21, Bisschop 0, Goffin 2, Dibenedetto 19, Lambert 0.