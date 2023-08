Coupe AWBB: 6 héroïques haneffois filent au tour suivant

Pourtant, avec une défense de fer et une énorme solidarité, les Hesbignons allaient faire merveille. Seulement trente points encaissés à la pause, le groupe faisait bien voyager la balle et trouvait des options simples pour regagner les vestiaires avec une légère avance.

Puis, le coach Prinsen donnait une impulsion décisive à la pause. Les Haneffois n’encaissaient plus rien dans un 3e quart à sens unique. Avec la paire Berger-Tassin claquant 7 bombes, alors que Georgery sortait son meilleur match offensif et que Ewbank confirmait sa dernière sortie, le marquoir filait à 42-63 et la qualification se matérialisait.

Au tour suivant, les Templiers seront opposés aux gagnants de la poule J, la surprenante P1 de Galia Beez, invaincue dans cette compétition. Reste maintenant à récupérer de ces deux matchs intenses en 48h avant le championnat. D.D.

QT: 17-18, 13-19 (35-37), 7-26 (42-63), 16-9.

HANEFFE: Berger 15, Tassin 22, Georgery 11, Ewbank 14, d’Alessandro 7, Delvosalle 3.