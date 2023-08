Waremme n'est pas obsédé par la qualification en Coupe AWBB: "Le championnat reste la priorité"

Plusieurs absents

Pour cette rencontre, pas de Cools (laissé au repos suite à des douleurs à l’épaule) ni de Bellem, toujours en souci avec son dos. "On a aussi dû composer sans Bastin à l’entraînement car il étudie. Maintenant, les joueurs trouvent de plus en plus leur place dans notre dispositif. On apprend à connaître les forces et atouts de chacun. On doit encore prendre conscience de tout ce que peut apporter Stefan Germay quand on l’utilise de la bonne manière mais cela se fera avec le temps. Notre intensité est présente de manière de plus en plus régulière et nous espérons traduire cette dynamique lors de la rencontre de ce week-end", poursuit le coach.

Un duel qui s’annonce intense puisque les locaux doivent réussir un carton pour espérer passer au tour suivant. Et comme les deux équipes de R2 n’évolueront pas dans la même série en championnat, il ne sera pas nécessaire de "cacher des cartes", les esprits pourront être libérés des deux côtés.

"Nous continuerons ainsi à nous préparer dans de bonnes conditions pour le championnat qui demeure notre priorité. On n’a pas réellement de résultat en tête pour cette Coupe AWBB mais on sait que le début de saison sera important. On recevra Nivelles puis ce sera le derby contre Haneffe. On espère vraiment bien débuter notre aventure en R2", note encore Maxime Gaudoux.