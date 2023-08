Une dernière répétition pour les Hutoises en Coupe AWBB: "On va faire tourner un maximum"

Et c’est clairement l’opposé que l’on verra dans cette rencontre qui s’annonce à sens unique entre des locales invaincues et des visiteuses sans victoire. Le travail sera tout de même de mise pour les Hutoises.

"Nous allons réviser nos gammes, encore tenter de peaufiner nos systèmes et donner confiance à la totalité de l’effectif. De Carvalho n’est toujours pas opérationnelle alors que Gaspar sera préservée pour être remise à 100% de sa petite blessure. On va faire tourner un maximum tout le roster car tout le monde sera important cette saison", poursuit Max Dekeyser.

Et si le championnat de R1 débutera la semaine prochaine, le premier match des Mosanes, avec la venue de la Rulles, a été reporté à mars prochain. Et pour cause puisque les Hutoises se lanceront à l’assaut de la Coupe de Belgique avec un premier tour contre Donza samedi. En cas de victoire, ce sera la R1 de Herve-Battice et ensuite, peut-être, les 8e de finale contre la D1 de Courtrai. "C’est vraiment un parcours qui nous laisse espérer de belles choses si nous arrivons à répondre présent aux bons moments. On pourrait vivre de belles expériences si les planètes s’alignent", continue un coach qui espère surtout ne pas encore voir des blessures frapper ses joueuses.

En coupe AWBB, les 8e de finale programmés le 4 ou 5 novembre verront l’Union recevoir les gagnantes de la pour J à savoir Kain ou Courcelles.