Sacha Bustin, dernier renfort de Waremme (D3 ACFF) : "Je voulais arrêter le foot"

Un effectif qui a connu un lifting complet durant l’entre-saison. En début de semaine, les Stadistes ont officialisé leur dernière recrue en la personne de Sacha Bustin. À 21 ans, le frère de Jordan, joueur du RFC Liège, arrive en provenance de Jodoigne où il s’était pourtant engagé en mai dernier.

"Mais je me suis rendu compte que les trajets étaient trop contraignants pour moi. Et puis les entraînements débutaient à 20h, ce qui devenait trop compliqué. Je n’avais plus envie d’aller m’entrainer et, dans ma tête, je voulais arrêter le foot", explique le Valborsetin.

Quand Waremme est venu aux nouvelles, il a sauté sur l’occasion. "Mes parents connaissent Thierry Raskin et j’ai joué avec Maxime, l’un de ses fils. Waremme est la meilleure solution. C’est plus près de chez moi et je connais plusieurs joueurs comme Javaux, Maglio ou Rihon, poursuit cet offensif formé au RFC Liège et qui va découvrir le monde des adultes. À mon âge, il est temps de passer ce cap (rires). Je peux évoluer sur les ailes ou à la pointe de l’attaque. Si mon frère m’a donné des conseils? Non. On ne parle pas beaucoup de football ensemble."

Sélectionnable pour affronter Mormont, Sacha Bustin entend tout donner pour réussir sa première chez les adultes.

"Je veux me faire un prénom à Waremme. Je n’ai en tout cas rien à perdre", glisse l’intéressé qui espère se muer en buteur avec les Stadistes qui cherchent toujours un autre offensif.

Arbitre : Julien Nicolas.

WAREMME : Saint-Mard (nez cassé) est absent. Le reste du noyau est sélectionnable.