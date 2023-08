Huy B à la recherche d'expérience supplémentaire en Coupe AWBB

Pour leur dernier rendez-vous dans cette compétition, les troupes de Gilles Graindorge ont un très gros morceau au programme avec la R1 d’Ottignies. Un club routinier de la division et à la culture basket reconnue. Face à cela, les Hutoises débarqueront déforcées, mais avec huit points d’avance. "Le but va clairement d’encore prendre de l’expérience, de grandir et de corriger des erreurs, explique un coach qui revient sur le revers de la semaine dernière contre la P1 de Spa. C’est une très belle équipe, chevronnée et bien en place. On a complètement pris l’eau en début de match, je ne sais pas pourquoi. Pression ? Crainte de leur valeur ? Ensuite, on fait plus que se défendre, revenant à deux points avant de craquer. Cette réaction est positive mais il faut avoir une autre attitude en début de match ce samedi. "