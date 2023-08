En 2018, le Verlainois Guillaume Dequaire affrontait le PSG en finale de la Coupe de France : "Thiago Motta était impressionnant"

Son meilleur souvenir, c’est incontestablement avec Les Herbiers. En 2018, le club vendéen, alors en National, était parvenu à se hisser jusqu’en finale de la Coupe de France face au grand PSG. "J’en ai encore des frissons rien qu’en évoquant le match, explique le défenseur. Je tenais Cavani tout le match mais le joueur qui m’a le plus impressionné, c’est Thiago Motta. Il était tout le temps idéalement placé et ses passes étaient millimétrées. Je retiendrai aussi la ferveur de tout un département. C’est la première fois que ma famille entière se déplaçait pour assister à l’un de mes matchs."

"Je veux rester en Belgique"

Avant de débarquer à Verlaine, Guillaume Dequaire a reçu plusieurs offres pour retourner au bercail et au Luxembourg. "Mais je veux rester en Belgique. Ma compagne provient de Namur et on va bientôt s’installer là-bas avec notre fille. J’adore le pays, glisse celui qui a notamment côtoyé Laurent Depoitre, Marvin Martin ou encore Yoan Wissa, le joueur de Brentford. Je n’ai plus aucun contact avec eux." Et Verlaine là-dedans? "Honnêtement, j’avais pas mal de réticences à descendre en D2 ACFF. Je pensais que les conditions d’entraînement et la structure allaient baisser, avoue-t-il. Mais en fait, c’est tout le contraire, j’ai été agréablement surpris. Verlaine aurait clairement sa place en Nationale 1."

Pour ça, il faudra d’abord s’imposer face à Jette en ouverture du championnat.

Arbitre : Clément Moulin.

VERLAINE : Reciputi, Ramadani et Tamagni sont blessés. Legaer effectue son retour, le reste du noyau est sélectionnable.