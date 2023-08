Football (P4A): Modave ne doit pas se louper contre la bande à Grilo

Concernant Modave, les hommes de Yannick Buron sortent d’une saison compliquée ne veut plus commettre ses erreurs passées. Même s’ils ont réalisé un 6/6 face aux Bordeaux lors du dernier exercice, il faudra tout autant être attentif à cette équipe qui monte en puissance. "On ne va pas prendre trois points facilement, annonce d’entrée Thomas Boccar. Il faudra aller au charbon.".

Si à Modave on tempère, qu’en est-il pour Clavier? "Il faut dire qu’on n’a pas eu de chances, commente l’ancien soliérois. On a joué Fraiture Sp., puis Marchin et maintenant Modave… Je sens qu’on va vivre une rencontre où nos adversaires vont gérer les échanges avec expérience; ce qui nous manque. Mais si pour l’instant je suis ce groupe, je dois apporter mes six années de seniors à mes coéquipiers. Ils doivent apprendre à jouer comme de vrais hommes. C’est le défi de la saison."

Désormais sous un autre statut, Modave vit son petit bonhomme de chemin. Certes leur début de saison semble réussi avec le maximum de points possibles, mais qui pouvait imaginer voir les Modaviens s’en sortir à domicile contre Limont, candidat au tour final? "On espère qu’ils ne prendront pas leurs premiers points contre nous, sourit le milieu de terrain modavien. Notre expérience est un atout et on devra en jouer, c’est évident."

La Clavinoise B: la sélection se fait ce samedi matin.

Modave : la sélection n’est pas encore faite.