Football - P3A: La Clavinoise aura les crocs chez elle face à Oleye

Pour cette troisième journée de championnat en P3A, nous allons prendre la direction d’une équipe qui a radicalement changé en quelques mois: La Clavinoise. L’équipe désormais entraînée par Laurent Mievis cherche toujours ses automatismes, mais le partage à Wasseiges se veut encourageant. D’ailleurs, le mentor des Condrusiens voit du mieux au fur et à mesure des jours… Et tant mieux car, face à Oleye, il faudra une solide prestation pour aller chercher sa première victoire de la saison. "Nous commençons seulement à être tout doucement prêts, regrette le T1. J’ai effectué un mauvais choix en nous inscrivant pour la Coupe Hesbaye-Condroz car je n’ai joué aucune équipe de notre niveau et je n’en suis finalement ressorti qu’avec quelques blessés. Pour Oleye, on crève d’envie d’une première victoire (sic). Et quand on voit la suite de notre calendrier, il faut absolument prendre des points ce dimanche. "