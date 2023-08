Football (P2A) : Amay transfère un nouvel attaquant d'expérience

Simon Olivier reprend du service à Amay (P2A) : "Je dois encore perdre quelques kilos"

Après deux rencontres de championnat, Amay est la seule équipe de P2A a ne pas encore avoir engrangé le moindre point. Comme la semaine dernière, les Amaytois n’ont pas réussi à terminer la rencontre à onze. "On commet, une nouvelle fois, une grosse erreur. Alors que nous étions bien dans le match (NDLR : face à Burdinne), on est retombé dans nos travers pour des bêtises. Si on est à onze contre onze, je suis certain qu’on peut repartir avec les trois points" , assure Simon Olivier.