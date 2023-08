Football (P2) - Quentin Wera avant de défier Seraing Athlétique: "Ce sera compliqué"

L’objectif, lui, ne change pas malgré ce bon début de saison. "Se sauver le plus vite possible et puis viser la moitié du tableau en proposant le meilleur football possible."

Seraing Athlétique, qui a, lui, participé au tour final grâce à sa cinquième place finale, nourrit un peu plus d’ambitions. "Nous espérons évidemment faire mieux que la saison dernière mais le chemin est semé d’embûches, entame Adolphe Tohoua. Notre début de saison est néanmoins satisfaisant. Mes joueurs ont gagné en maturité, connaissent bien la série et sont conscients de leurs capacités. Verlaine B a peut-être moins d’ambitions que nous mais il n’en reste pas moins le favori de cette rencontre vu son 6 sur 6 inaugural et qu’il évolue à domicile. Ce déplacement a tout d’un match piège", ponctue le coach serésien.