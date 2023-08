Football (P1) - Sam Georges et Geer au bon souvenir d’Aubel: "Ils vont être chauds à l'idée de prendre leur revanche"

Un coach qui a assisté avec le sourire à la victoire des siens mardi en Coupe de la province face à Faimes sur le score de 2-0. "Et on a pu travailler le positionnement de notre bloc car on menait, encore une fois. On est parvenu à ne pas se faire rejoindre, c’est un match référence par rapport à ça."

Car si Geer marque plus qu’au début de la saison dernière, il encaisse plus aussi. Et le message semble bien passé du côté de Sam Georges, devenu, depuis le départ de Mike Grosdent, le patron du trident défensif des Hesbignons. "Mes seuls objectifs pour ce dimanche sont de prendre les trois points et de réaliser une clean-sheet, coupe le défenseur de 21 ans, qui avait marqué l’un des trois buts de ses couleurs il y a un peu moins d’un mois. Je me souviens très bien du match de Coupe à Aubel. C’était l’une de nos meilleures prestations depuis le début de la préparation. Ce qui me fait dire qu’ils vont être très chauds à l’idée de prendre leur revanche, d’autant plus après leur début de saison difficile. De notre côté, il faut qu’on essaye de gommer les petites erreurs faites à chaque fois en fin de match. "

Car si les rencontres s’étaient arrêtées à la 75e minute, Geer aurait six points sur six et non deux… "Ce ne sont pas des bons nuls. Ils ont tous les deux un goût de défaite. On a clairement perdu des points ", tranche Sam Georges. Les Bleu et Blanc savent donc ce qu’il leur reste à faire pour retrouver le goût de la victoire: rester concentrés jusqu’au coup de sifflet final.

Arbitre: Michael Addai, assisté de Pino Spatocco et Fabrice Rebuffatti.

GEER: Racz, Georges, Henquet, Docquier, Julin, Vigil Bajo, Père, Velegan, Philippe, Fadda, Pasteels, Merchie, Bekaert, Cokgezen, Delvaux.