Football - P1: Hannut-Sart ou Arnaud Spronck face à une partie de sa famille

Et, forcément, cela fait un sacré atout dans la manche de Hannut au moment de préparer ce duel. "Certes, je ne connais pas les joueurs personnellement mais j’ai dit à Jofray Hella quel type d’équipe c’était. " "Ce sera une formation joueuse qui repart de derrière. Elle possède une force de frappe offensive et elle ne lâche rien. Cela risque vraiment d’être un beau match. En tout cas, ce ne sera pas simple, il va falloir être appliqué à 150% ", complète le mentor des Verts.

Appliqué et surtout efficace dans les deux rectangles, ce qui a fait défaut lors de la défaite 4-2 la semaine dernière à Malmedy. "Malgré ce trois sur six, le début de saison est positif, tempère le coach hannutois. Aux niveaux de l’implication, du jeu et de l’envie, c’est très bien. Mais pour que ce début de saison soit pleinement réussi, il faut prendre les trois points ce dimanche. "

Et s’il ne pourra évidemment pas apporter sa pierre à l’édifice sur le terrain, Arnaud Spronck pourra amener des conseils précieux depuis le banc. "Je prends énormément de plaisir dans ce rôle. Franchement, le football ne me manque pas de trop. Quand je vois comme ils travaillent physiquement, je me dis que je suis bien content d’avoir arrêté, rigole l’ancien ailier, qui a notamment évolué sous les ordres de Jofray Hella à Braives. En tout cas, j’apprends beaucoup, j’aime bien la philosophie du duo Hella-Sarda. Cela pourrait vraiment me servir pour plus tard si je continue à apprécier ce rôle et que je reprends une équipe de seniors en mains."

Mais avant de penser à la suite de sa nouvelle carrière, Arnaud Spronck a un match à gagner. Histoire de pouvoir pavaner lors des prochaines réunions de famille.

Arbitres: François Mouton, assisté de Philippe Schmetz et Steve Wintgens.

HANNUT: Botterman, Dokens, Adrovic, Javaux, Cwynar, H.Dreze, Crotteux, L.Magnetico, M.Magnetico, A.Loyaerts, L.Loyaerts, Jamart, Charlier, Louis, L.Dreze. Fraccari (adducteurs) et Leloux (adducteurs) sont blessés.