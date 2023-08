Football - P1: À Hombourg, Fize doit se faire mal pour prendre ses premiers points

Si on attendait Hombourg et Fize plus haut dans le classement, les deux équipes ont pourtant raté leur début de championnat. Et cela concerne plus précisément les Fizois, battus 2-1 lors de leurs deux premières rencontres de championnat. Évidemment, il est bien trop tôt pour parler d’une quelconque crise et pas mal d’équipes qui ont réalisé un 0 sur 6 par le passé ont pu réagir par la suite pour réaliser un excellent championnat. Mais un 0 sur 9 serait tout doucement inquiétant pour les hommes d’Éric Thirion. Et en déplacement du côté de Hombourg, qui vient d’accrocher Geer après avoir été battu lors de la rencontre inaugurale, Fize va devoir donner quelques pourcents supplémentaires pour maîtriser cette belle équipe. "C’est une rencontre importante pour nous, concède le T1. Après un 0 sur 6, il est important de relever la tête. Nous venons de sortir d’une bonne semaine d’entraînement. Mais il faut reconnaître que nous affrontons un gros morceau et qu’il est donc impossible de sous-estimer ce genre d’équipes. Cela va être difficile, il faudra se faire mal pour ramener quelque chose et ne plus être dans la réaction."