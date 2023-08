Football - Croky Cup: Hamoir se rendra à Tessenderlo sans la moindre pression

Raphaël Miceli est bien conscient de la difficulté de cette semaine à venir et constate. "On ne se met pas trop de pression et j’avoue ne pas avoir regardé contre qui on pouvait jouer au tour suivant en cas de qualification (NDLR: ce serait le vainqueur de la rencontre entre Rochefort et le RC Malines, soit une rencontre à domicile avec en ligne de mire potentiellement, après Stockay, encore un futur adversaire de cette saison en la personne de Rochefort). Ce sera un bon match de préparation. Si les résultats des matchs amicaux n’étaient pas à la hauteur des espérances, la victoire à Stockay les a fait oublier."

Il faut bien dire aussi qu’on ne semble pas trop rêver d’une rencontre possible contre une D1 en bordure du Néblon. De fait, le staff est bien conscient qu’il ne faudra pas se disperser vu que la série de D2 ACFF est d’un niveau nettement supérieur à l’an dernier.

Un nouveau transfert

Hamoir vient de réaliser un nouveau transfert en la personne de Lionel Augugliaro, jeune joueur âgé de 20 ans et qui évoluait dans les U23 de Seraing. "Il peut jouer aux différents postes défensifs et possède un gabarit intéressant", commente son entraîneur Raphaël Miceli.

Arbitres : Jan Krieken, assisté de Maarten Linart et Robby Celis.

HAMOIR : Rausin, Nlend, Toussaint, Lahaque, Tietcheu, Dianda, Fransquet, Cusumano, Evrard, Hamid, Lecerf, Masset, Sablone, Colson, Damblon et Biersard. Dago et Natif sont blessés.