Football (Croky Cup) - Gwenaël Jaa avant le déplacement à Lokeren: "Warnant a cette capacité de pouvoir se transcender"

Et pour l’aider dans la préparation de ce match de prestige, Stéphane Jaspart a pu compter sur les conseils avisés de son gardien et ami Gwenaël Jaa. "Quand j’étais à Oosterzonen, j’ai notamment évolué avec Van Aerschot et Janssen. Et j’ai pas mal affronté Van Walle, Reuten ou encore Maes. Du coup, j’ai présenté les joueurs tels que je les connaissais, souligne le dernier rempart de 38 ans. Après, c’est sûr qu’il va falloir s’adapter car nous allons évoluer sur un terrain qui sera assez grand, ce dont on n’a pas l’habitude."

Déjà présente aux entraînements en fin de saison dernière, la doublure de Florent Marly a en tout cas trouvé à Warnant un environnement qui convient à ses autres activités puisqu’il coache les jeunes portiers du Standard de Liège. "Et j’y trouve vraiment mon compte. Car il y a du sérieux mais aussi beaucoup d’amusement aux entraînements, confie celui qui ne se montre pas pour autant défaitiste avant ce duel face à un solide morceau de Nationale 1. Je sais qu’ils ont mis les moyens pour retrouver le monde professionnel le plus rapidement possible. Ce sera un bon test, mais aussi une belle expérience. Comme le coach l’a dit, on ne se déplace pas en victimes consentantes. Je l’avais déjà vu de l’extérieur, mais je le vis maintenant de l’intérieur: Warnant a la capacité de se transcender. Alors, jouons le coup à fond !"

Histoire d’écrire encore un peu plus l’histoire du club en rejoignant le sixième tour pour y défier le Beerschot. Ce serait beau, non ?

Arbitres: Arthur Seynaeve, assisté de Robby Keuleers et Yannick Wouters.

WARNANT: Jaa, Marly, Crspin, Dejoie, Libert, Mavuba, Piette, Timmermans, Biscotti, Cavillot, Kambuania, Koffi, Mievis, Miezal, Monmart, Nezer, Mabanza, Scevenels.