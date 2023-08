Coupe AWBB - Début des déplacements pour les Haneffoises : "Il faudra s'y habituer"

Une saison que l’homme prépare méticuleusement. "Nous sortons de deux semaines positives d’entraînement en ayant récupéré un effectif presque complet. Nous nous sommes concentrés sur le travail physique afin de pouvoir tenir notre intensité sur quarante minutes, ce qui nous a fait défaut. Ensuite, nous avons travaillé sur notre défense afin d’installer une rigueur qui nous aidera tout au long de la saison. Nous mettons des règles en place, les filles les comprennent, reste à les mettre en application de manière méthodique pour nous faciliter la tâche en championnat. La semaine dernière, on a facilement battu la P1 de Awans. Ce sera évidemment bien plus compliqué ce samedi contre une équipe supérieure et qui nous dominera dans tous les secteurs Mais je veux voir cette volonté de rester rigoureux défensivement", explique le mentor hesbignon qui attend donc énormément de cette dernière rencontre de préparation avant les trois coups du championnat.