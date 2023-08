Coupe AWBB, Coupe de la province, championnat: Hannut est sur tous les fronts

Bollaers et Blanchy retrouvent Hannut

Maintenant, c’est une rencontre très particulière qui se profile avec la venue de Grâce-Hollogne. D’abord parce que les deux équipes se croiseront encore en championnat. Ensuite, parce que les visiteurs aligneront deux joueurs qui ont marqué l’histoire hesbignonne et qui connaissent parfaitement la dynamique verte: Bollaers et Blanchy. "On espère évidemment pouvoir capitaliser sur cela même si, clairement, nous ne sommes pas encore prêts tactiquement", nous confiait Gaël Verzele, le coach des visiteurs qui doivent gagner pour espérer passer au tour suivant. Une compétition dans laquelle les Liégeois avaient brillé l’an dernier et qui ambitionnent d’aller toujours plus loin. "Nous sommes des compétiteurs dans l’âme et nous jouons tout pour gagner. Nous sommes dans une période complexe car nous avons fait le choix de changer énormément de choses tactiquement, même si on a eu beaucoup d’absences pendant les congés. On commence à récupérer tout le monde, mis à part Wery qui souffre du dos alors qu’on a toujours l’incertitude concernant le quotidien de Mossay et Bo Blanchy dont les compagnes sont dans la dernière ligne droite avant leur accouchement", poursuit le coach.

Reste que l’adversaire sera donc de haut vol pour des Hesbignons qui vont enchaîner les grosses rencontres en quelques jours. D’abord acter cette qualification en coupe AWBB puis se lancer dans la coupe provinciale, dès ce jeudi avec un périple chez la P2 de Theux qui ne laissera pas de place à l’erreur. Enfin, le derby à Huy pour lancer la saison P1… le programme des 7 prochains jours est donc on ne peut plus chargé mais passionnant.