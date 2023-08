Bryan Verboom (Union Hutoise) n'a plus disputé un match de championnat depuis...1026 jours: "Oui, je rêve de retrouver le foot pro"

Il est vrai qu’à 31 ans, le défenseur polyvalent, passé par Anderlecht, Zulte Waregem et Courtrai, reste sur plusieurs saisons compliquées. Son dernier club? Le FC Aaru, en D2 Suisse, durant la saison 2020-2021. "Si j’ai pensé à arrêter le football? Non, jamais. J’aurais pu m’engager dans plusieurs clubs à l’étranger, mais je ne voulais pas tomber n’importe où. C’est comme avec une femme, si tu n’es pas certain à 100% que ça va matcher, tu ne t’engages pas", explique le Carolo.

Ce samedi face à Richelle, Bryan Verboom va disputer son tout premier match en championnat depuis le 3 novembre 2020. À l’époque, le défenseur était monté à la 86e contre SC Kriens, en D2 Suisse. "Physiquement, je me sens très bien et mentalement aussi. Mon arrivée à l’Union Hutoise est une aubaine pour moi. Pascal Bairamjan, l’entraineur, me connait et sait qu’il me faudra du temps avant d’être de retour à mon meilleur niveau, explique l’intéressé. Mon ambition est d’être champion avec mon nouveau club. Je ne connais pas la série mais le groupe dans lequel je suis tombé est excellent. Mis à part notre accident de parcours en Coupe de Belgique (NDLR: face à Ethe), on a remporté tous nos matchs de préparation. De mon côté, je n’ai pas fait une croix sur ma carrière de pro. La Nationale 1 pourrait être une belle alternative pour moi. Pour cela, il faudra que mon physique tienne..."

Les Hutois s’offrent déjà un fameux test, ce samedi soir, face à Richelle, l’un des outsiders de cette série.

Arbitre : Amaury Requier.

UNION HUTOISE : Deppe et Boussard sont blessés, alors que Guilmi est incertain. Le reste du noyau est disponible.