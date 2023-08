Basket: premier revers pour les Comblinois en Couoe de Belgique

Mais les locaux allaient prendre la mesure du rideau défensif Rouge et Blanc en claquant 20 points dans le deuxième quart, le Falco réduisait d’abord son retard (32-37) avant de se frapper encore plus fort dans le troisième quart avec un 23-15 pour prendre le contrôle avant le money time. Avec bien plus de joueurs en réussite, les locaux se montraient finalement supérieurs face à des Comblinois muselés pendant la deuxième partie de la rencontre et devant céder la première place de la poule.

QT : 12-23, 20-14 (32-37), 23-15 (55-52), 25-20.

COMBLAIN : Malempré 6, Lesuisse 2, Goémé 10, Princen 15, Rondoz 5, Bodson 7, Matisse 13, Iarochevitch 12, L’hoest 2.