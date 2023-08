Football (P4C) - Pour Fraiture Sp. B, l’heure est à l’apprentissage

Car oui, c’est un vrai challenge qui s’offre à l’ambitieux globe-trotter huy-waremmien. "Si nous parvenons à atteindre le bas de la colonne de gauche, on pourra dire que cette saison fut complète, continue le père de Damien, joueur marchinois. Pour rester juste, je pense que nous avons de quoi terminer en haut de la colonne de droite. Il ne m’a pas fallu dix matchs pour apercevoir de la qualité parmi mes éléments." Des ambitions modérées quand on sait qu’il n’y a pas une once de rémunération. "En effet, nous n’avons pas de quoi nous payer les meilleurs joueurs de la région et ce n’est certainement ce dont j’ai envie, ajoute le co-T1. Misons tout sur la jeunesse et le cru fraiturois pour bouleverser la série. Nous allons tenter d’ennuyer le plus possible nos adversaires et j’y crois."

Auteur d’une préparation mitigée, l’escadron Deltour compte se rattraper en championnat. "Nous n’avons pas eu de chance non plus, dévoile le tacticien. Entre des joueurs en vacances, d’autres en camp scout, voire certains travaillant en tant qu’étudiant, j’ai rencontré des difficultés à confectionner le noyau. D’ailleurs, je tiens d’ores et déjà à remercier Michaël Dethier, mon co-entraîneur, sans qui cette équipe n’aurait jamais vu le jour."

Treizième sur quinze l’an dernier avec seize points au compteur, Fraiture Sports B ne peut faire que mieux. Sans oublier l’aide évidente qui lui parviendra de l’équipe fanion du club qui a un noyau bien plus étoffé.