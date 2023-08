Football (P3A): Wanze/Bas-Oha B doit désormais confirmer: "Il faut combler l'écart entre nos deux équipes premières"

Et pour atteindre ce tour final, le club a décidé de faire confiance à un entraîneur du cru, qui doit amener son expérience. "Le commandant de l’équipe, qu’on avait sous la main, a directement accepté la mission, apprécie le responsable sportif. C’est un gagneur, un perfectionniste qui doit donner l’envie aux joueurs de gagner et qui doit surtout leur faire haïr la défaite. Avec lui, nous devons atteindre le tour final cette saison ou la suivante et faire monter Wanze/Bas-Oha B en P2 au plus vite, afin de combler l’écart entre nos deux équipes premières. "

Olivier Parmentier doit être l'homme de la situation. ©Yves Bircic

Pour les personnes habituées à la langue de bois, passez votre chemin. L’équipe mosane se livre très franchement dans ses ambitions et la réalité du terrain devra désormais se mettre en corrélation avec les objectifs.

Un bon rappel à l’ordre

Les Wanzois peuvent se montrer très frustrés de ce début de championnat. Après une première victoire avec quatre buts inscrits face à Villers annulée suite au forfait général de ce dernier, l’équipe d’Olivier Parmentier a subi une lourde défaite à l’extérieur chez l’ogre stratois. De quoi sans doute remettre l’église au milieu du village pour pas mal de joueurs et aussi se rendre compte qu’il reste énormément de travail avant de pouvoir espérer monter directement en deuxième provinciale.

Patrice Mulombo Bibombe, avant de 24 ans : «Je veux aider l’équipe à rejoindre la deuxième provinciale »

À peine arrivé sur le lieu de la présentation de l’équipe, il est pratiquement impossible de louper Patrice Mulombo Bibombe. L’attaquant, arrivé fraîchement de Sprimont, en impose. Avec son physique et son sens du placement, l’attaquant doit permettre à Wanze/Bas-Oha B de passer un cap devant. «Avec l’équipe que nous avons, je pense qu’il faut tenter d’aller loin et jouer le tour final. Personnellement, je veux aider l’équipe à rejoindre la deuxième provinciale et pour cela, je peux tenter de finir meilleur buteur du championnat. Le projet du club est très intéressant, ainsi que les infrastructures qui m’ont motivé à venir déposer mes bagages ici. »

Pensée et projet pour Florian Colon

Pour introduire la présentation des deux équipes, Éric Forêt a tenu à exprimer son soutien à Florian Colon, victime d’un grave accident. «Le club souhaite que Florian continue d’entraîner une équipe de jeunes au club et mettra les moyens à disposition pour que cela soit possible, s’il est d’accord. »

Le noyau

Le staff

Entraîneur : Olivier Parmentier (1resaison).

Les joueurs

Gardien : Hugo Tombal.

Arrières : Hugo Berzolla, Axel Delhalle (Burdinne), Romain Dizier (Templiers-Nandrin), Michaël Kone (Burdinne), Julien Lambotte, Florian Lange, Gregory Mignon (Fize), Noa Pinsmaille.

Médians : Ethan Abraham, Loïc Borsu (Tilff), Marc-Antoine Gielen (Marchin), Marius Gillain, Antoine Grégoire (Strée), Adrien Grenson (Stockay B), Lucas Mattiuzzi (Fize), Pierre Péters, Ethan Ruoso, Nicolas Timsonet, Cyril Wauthier.

Avants : Patrice Bibombe (Sprimont B), Noah Tombal.