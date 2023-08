Football féminin (P2): Eve Toussaint s’offre un joli triplé et un brillant succès avec Amay : "Nous avons produit un beau jeu"

Et qui plus est, Eve Toussaint se montre décisive avec le brassard autour du bras. D’autant que personne ne savait quoi s’attendre avec Aywaille B, qu’on avait annoncé de manière tronquée forfait général, mais qui disputera bien la saison. "On avait de gros a priori car nos adversaires possèdent deux équipes et certaines joueuses de P1 sont descendues pour cette rencontre afin d’aider la deuxième équipe, analyse l’Amaytoise. Mais nous avons produit un beau jeu, en menant notamment 3-0 à la pause."

Et malgré cette victoire, Eve veut garder les pieds bien accrochés sur terre. "Il y a beaucoup de nouvelles joueuses qui sont arrivées au club. On cherche d’abord à créer une bonne ambiance avant de se fixer des objectifs sportifs précis. Maintenant, il est évident que nous essayons de jouer pour finir au minimum au milieu du classement et, pourquoi pas, terminer sur le podium (rires)."

Et en compagnie de Myrtille Lemaire et Aurélie Delfosse, les deux autres buteuses de la rencontre, Amay ainsi qu’Eve Toussaint a désormais les qualités nécessaires au front de l’attaque pour faire mal à toutes les équipes adverses.

Les Amaytoises ont survolé les débats

Quand on est entraîneur, et que l’on voit son équipe s’imposer 1-7 lors de sa première rencontre de championnat, la vie est tout de suite bien plus rose. C’est bien le cas de Philippe Gilon, qui a vu ses filles amaytoises écraser Aywaille B. « Nous avons réalisé une très belle prestation, apprécie logiquement l’entraîneur. Il n’y a pas grand-chose de négatif à dire car mes joueuses ont bien travaillé durant les 90 minutes. Nous étions déjà 14, ce qui est plus que la saison passée, et le noyau comporte désormais bien plus de qualité. »

La semaine prochaine, c’est un autre calibre qui attend les Amaytoises avec la réception de Grâce-Hollogne, solide leader déjà après deux journées de championnat.

Week-end difficile pour le reste de nos locales

Plusieurs équipes commençaient leur championnat ce week-end, avec des faux départs pour les trois équipes de notre arrondissement.

Provinciale 1

Aywaille 8 - Braives 0

Pour sa première rencontre de son histoire en P1, l’équipe de Cécile Ibanez a vécu un match plutôt compliqué. Et si l’entraîneuse braivoise ne remet à aucun moment la qualité de son adversaire, elle regrette surtout le timing de la rencontre. «Avec les vacances, les examens et les blessures, nous n’étions pas dans les bonnes dispositions, déplore Cécile Ibanez. Je n’avais pas de gardienne, ni ma capitaine et ma vice-capitaine. Dans ces conditions, on a donc travaillé le physique et nous avons tout de même essayé de jouer notre football.»

Dans ces conditions, très difficile évidemment d’en sortir du positif. La rencontre de ce dimanche contre Aubel sera donc le premier test pour les Braivoises.

Provinciale 2

Hannut 1 - Seraing Athlétique 2

C’est avec le cœur que les joueuses de Francis Focant ont commencé la rencontre face aux Sérésiennes et pour cause, Hannut n’était qu’à 11 au moment du coup d’envoi. «Recommencer le championnat aussi tôt, c’est complètement ridicule, déplore le T1 des Vertes. Il y a encore trop de joueuses qui sont en examens ou en vacances...»

Malgré la chaleur et l’impossibilité de faire des changements, Hannut va pourtant ouvrir la marque via Maëlle Champenois, avant de craquer physiquement. «Il n’y a rien à dire, le score est logique. Mais je suis très content de la prestation des joueuses» conclut positivement Francis Focant.

Grâce-Hollogne 8 - Jehay 0

Sévère défaite pour les filles de Thierry Nardèse, qui n’a pas pu compter sur un effectif au complet. «Nous n’étions que 11 et nous avons souffert de la chaleur, soupire le T1. Notre objectif reste de terminer sur le podium car nous avons affronté une très belle équipe et la défaite est logique. Je tiens à mettre en avant l’ambiance très fair-play tout autour de ce match. C’était très bien.»