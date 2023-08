Cyclisme - Lucas Laurent à la relance: "Aller chercher des résultats"

"Cela s’est par exemple également bien passé pour moi sur l’interclubs du Tour du Brabant flamand, raconte cet affilié au club Crabbé Toitures Libramont Chevigny. J’y ai fait quelques résultats, à chaque fois aux portes du Top 20."

Il s’était par exemple classé 21e d’une des cinq étapes. "Malheureusement, j’ai été victime de deux crevaisons sur une étape, ce qui m’a privé d’un bon classement final, dans le Top 20 ", regrette-t-il.

La suite a été moins joyeuse pour le jeune coureur de Waremme. "Je suis tombé malade et j’ai mis du temps à m’en remettre, ajoute-t-il. Des examens ont révélé que je souffrais d’une infection à l’estomac, qui me diminuait. Cela va mieux désormais et je vais pouvoir reprendre la compétition."

Avec quel objectif, alors que la fin de saison se profile déjà à l’horizon ? "J’ai envie de reprendre sur ma bonne lancée et d’aller chercher des résultats, termine-t-il. J’ai aussi l’ambition de bien me comporter sur les derniers interclubs de la saison, y compris sur les manches de la Coupe de Belgique."

Soit, en septembre, celles de Nieuwkerken-Waas et de Berlare. Avec l’espoir de s’illustrer, de retrouver ses meilleures sensations et de montrer qu’il peut bien être dans le coup chez les élites et espoirs. Comme il l’avait déjà déclaré plus tôt dans la saison, il espère convaincre une équipe de développement de le recruter en 2024, pour sa troisième année chez les espoirs.