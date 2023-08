Cyclisme - "Ca va un peu mieux semaine après semaine": Enzo Milone s’est remis en confiance

Dans son apprentissage de sa nouvelle catégorie, il enchaîne les kilomètres, accumule de l’expérience. Mais il est rapidement freiné dans son élan. "Je suis tombé, avec une chute qui a eu des conséquences, poursuit Enzo Milone. Une fracture avec déplacement au niveau du pouce, du premier métacarpien. J’ai été arrêté dix semaines à cause de cette blessure. Cela a été difficile, ensuite, de bien reprendre le rythme. D’autant plus que j’ai souvent effectué des grosses courses. Mais je n’avais pas l’endurance ou la force nécessaires. Je dois bien dire que c’était assez dur à encaisser, ce n’était pas évident de voir que cela n’allait pas sur les courses."

Il a alors pris du recul, effectué un reset dans son approche. Et il a tout repris à zéro. Calmement, pour retrouver progressivement de bonnes sensations. "J’ai repris sur de bonnes bases, continue Enzo Milone. Ça va un peu mieux semaine après semaine."

À tel point que son nom est réapparu dans la rubrique des résultats. Avec une dixième place dans une kermesse bien garnie, à Lennik, où il y avait un peloton d’une quatre-vingtaine d’éléments. "Il y avait pas mal de bons coureurs et je me classe cinquième du sprint du peloton, derrière l’échappée, alors que nous arrivions pour la sixième place, termine-t-il. Cela avait été un sprint long et j’étais bien à l’avant. Je me suis fait déborder à la fin, mais ce Top 10 me remet en confiance pour la suite."

Qui passera dès ce week-end sur l’interclubs du Triptyque Ardennais.