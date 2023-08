Basket: Premier test à enjeu en Coupe de Belgique pour les Comblinois: "Il ne faudra pas les snober"

Mercredi, le Mailleux Comblain a positivement continué sa préparation en dominant une équipe de D1, le RSW Liège Basket, certes fortement diminuée. "La victoire est positive même si je pense que nous aurions encore pu faire mieux avec moins de pertes de balle, un meilleur pourcentage aux lancers et une réussite générale plus importante", nous confiait un Ludovic Humblet dont on connaît les exigences et qui retiendra sans doute aussi la nervosité générale qui était de mise. "Maintenant, les choses se mettent en place progressivement comme planifié et le groupe avance", continuait le coach qui sait que les prochains rendez-vous seront importants.