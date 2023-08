Basket: Huy en effectif réduit avant la Coupe AWBB: "Priorité à la coupe provinciale"

"Nous allons devoir gérer les organismes et tenter de garder de l’énergie pour la rencontre de dimanche. Mais, au regard de l’effectif, il faudra tout de même impliquer tout le monde. Bouchaouir sera absent dimanche donc on tentera de lui donner un maximum de temps de jeu ce vendredi s’il arrive à le gérer. Suite au coup de coude de la semaine dernière, Paeleman sera out puisqu’il a six points de suture à la pommette alors que l’on évoque six à huit semaines d’indisponibilité pour Danze. Heureusement, Roncali est de retour et on a eu la bonne nouvelle d’apprendre que Francisco a enfin reçu son bon de sortie du club de Liège Basket. On espère que les démarches administratives auront été réglées pour pouvoir l’aligner lors de ces rencontres", concluait le coach qui sait que le derby de samedi prochain contre Hannut pour lancer le championnat arrive aussi.