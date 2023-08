Basket: Haneffe veut répéter ses gammes en Coupe AWBB

Toujours invaincu dans cette compétition, le RBC Haneffe enchaînera deux rencontres pour tenter de décrocher un ticket pour les 16es de finale. Au programme, d’abord, un périple dans la mythique salle de Saint-Louis pour y défier la R1 locale qui n’a pas non plus plié le genou dans cette compétition, malgré des soucis d’effectif. "Nous ne serons pas non plus au complet et on va y aller avec nos armes et notre envie, expliquait un Jérémy Prinsen sans pression. On sait que tout ne se jouera pas sur cette rencontre car nous aurons aussi une deuxième chance d’assurer une place dans le top 2 dimanche dans une rencontre qui sera à notre portée. Avec les examens et les absences, pouvoir ainsi enchaîner les matchs en conditions réelles nous permet de répéter nos gammes et de voir ce qu’il faut encore préparer pour débuter la saison, qui sera notre priorité."