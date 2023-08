Aarova Oudenaarde Rally - Pierre-Manuel Brasseur s'impose se relance dans la course au titre

En effet, la mixité du parcours en fait sa particularité, en empruntant deux spéciales en Flandre, et deux en Wallonie. Si c’est le profil wallon qui correspond en principe d’avantage au pilote de 23 ans, c’est sur l’ensemble du parcours qu’il va réussir à inverser la tendance en deuxième partie de course. "On avait noté les pièges, on avait le parcours bien en tête, on a donc essayé d’aller plus vite, et on y est parvenu en adoptant un rythme très soutenu."

Après une belle remontada de Pierre-Manuel Brasseur, les deux hommes sont au coude à coude avant d’entamer les deux dernières spéciales, côté flandrien. "C’était chez lui, il ne fallait donc pas faire d’erreur car le moindre freinage raté pouvait nous faire perdre notre petit avantage de 0.8sec. Finalement, on arrive à lui mettre six secondes et à s’imposer." Humblement, le Flandrien s’est avoué vaincu après avoir tout donné. "C’est une très belle victoire obtenue à armes égales, rien qu’à la vitesse. Il a su me pousser dans mes limites et au final je l’ai battu, félicitations", commente sportivement le Marchinois.

Un bon résultat qui permet au duo qu’il forme avec Max Andernack de se replacer dans la course au championnat Clio Cup. "Grâce à ce résultat, on reste en lice pour le titre, avec un petit retard de quatre points. On sait qu’on doit gagner absolument à St-Vith (NDLR: pour l’East Belgian Rally, finale de la Clio Cup) , et c’est un parcours qui me convient en théorie. Mais bon, depuis le début de saison, il gagne chez moi et je gagne chez lui…" Que le meilleur gagne !