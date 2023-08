Liège Basket recevait Comblain en amical: voilà ce que ça a donné

"game" des deux côtés du terrain. Axant toujours sur une volonté d’impacter défensivement, les Comblinois faisaient jeu égal avec un prometteur 35-37 à la pause.

Car, pouvant clairement s’appuyer sur toutes ses rotations, le groupe de Humblet allait maintenir une intensité constante pendant tout le 3e quart pour filer à 53-58. Ayant pris la main sur la rencontre physiquement et bien en place tactiquement, les Rouges et Blancs allaient continuer de la sorte. Même si les locaux trouvaient quelques espaces, l’adresse restait présente pour un Comblain travaillant collectivement pour alterner les options qui réussissaient. En claquant 20 points dans le dernier quart, L’hoest et ses coéquipiers confirmaient donc leur montée en puissance. Intensité, collectif et organisation, une victoire logique.

Vendredi, les Comblinois se rendront chez la D2 du FALCO Gand afin de tenter de décrocher la première place de leur poule de coupe de Belgique et espérer encore défier une D1 plus loin dans la compétition.