Football (P4A): Yannick Gaspar Koke a brillé en l'espace de 45 minutes: "Je remercie l'équipe"

De retour de vacances, l’ancien Flémallois a pris part au choc face à Hannut B. Dans un premier temps sur le banc, son entraîneur a pris la décision de faire débuter la seconde période. Quelques minutes de jeu plus tard, qui ne se comptent même pas sur les doigts d’une main, Yannick Gaspar Koke se montre une première fois dangereux. Malheureusement sa frappe est trop croisée, mais l’idée est présente.

Virevoltant sur son flanc, ses dribbles et incursions ont eu raison de la jeunesse hannutoise. L’heure de jeu vient à peine de sonner que la nouvelle recrue face mouche. Passant dans le dos de la défense et un petit lob plus tard, le rapide ailier peut déjà célébrer son premier but. Catoul ne peut rien faire et la défense est amortie. "Sur ce tir, il n’y a pas deux gestes à réaliser, commente l’ancien Amaytois. C’est comme à l’entraînement. C’est très simple. Il n’y a pas besoin de force, simplement de la précision." En effet, d’un regard extérieur, tout lui a semblé aisé dans cette action. Une fluidité sans pareille. Mais si seulement il s’en était arrêté là… Cela aurait été le plus grand bonheur des Hannutois.

À ce moment-là, il reste une seule minute dans le temps réglementaire. Un coup franc est donné pour Vaux-Borset et la magie opère. "J’ai montré d’un signe de la main à Abdellah (NDLR: Hamid, numéro 10) où je souhaitais voir le ballon, raconte le double buteur du jeu. Puis, il m’a tout de suite compris et en lobbant toute la défense, j’ai pu récupérer le ballon et m’infiltrer dans le rectangle. "

Une consécration pour celui qui n’a pas eu voix au chapitre à Flémalle privilégiant sa présence au travail. "Je tiens à remercier l’équipe, sourit Yannick Gaspar Koke. J’ai terminé ce que mes coéquipiers avaient commencé. J’ai été présent au bon moment. Maintenant, il faut garder ce rythme jusqu’au terme de la saison. Ce deuxième match ne signifie pas grand-chose. "