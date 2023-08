Football (P4A) : Modave conserve des ambitions: "Il faudra avant toute chose retrouver une ambiance"

Un nouveau visage, oui, car il y a eu pas moins de 17 départs pour 10 arrivées. "Un noyau plus petit certes, mais uniquement avec des joueurs qui seront concernés du début à la fin, affirme le T1. On a réussi à garder 13 éléments du groupe de l’an passé qui ont bien conscience qu’ils sont au pied du mur et qu’il faut prendre la décision d’y faire face. Au niveau des transferts, ce sont uniquement des joueurs de la région et c’était une vraie volonté. Voir des noms sur un papier, c’est bien beau, mais la réalité du terrain est tout autre. Il y a aussi quelques jeunes de 18 ans qui ont rejoint notre embarcation et qui prendront du temps de jeu au fil de la saison."

Modave compte renaître de ses cendres et cela passe par des objectifs. "Pas vraiment, explique le tacticien. On veut passer une saison sereine. Cela n’empêchera pas de voir chaque dimanche un vrai combat sur la pelouse. On doit se retrousser les manches. En tout cas, j’ai envie de me battre pour ce président et ce comité. Me battre pour ces personnes qui me donnent une pleine confiance et avec qui je marche main dans la main. On doit être déterminé et avec de belles valeurs. Avoir le couteau entre les dents ! Mais il ne faut pas oublier qu’il est plus difficile d’entraîner en P4 qu’en P2, je peux vous le jurer. "

Modave, un petit club mais qu’il n’est pas simple de faire évoluer quand on sait qu’il n’y a pas d’équipes de jeunes. "Il faudra avant toute chose retrouver une ambiance, un beau football et des rencontres disputées de bout en bout", constate le fils de Francis.

Dehon et Burinato y croient

Présents au club depuis plusieurs années, il était évident pour eux de continuer à faire exister Modave. «Certes, c’était délicat l’an passé, mais je n’ai jamais pensé à quitter le club, raconte Tom Dehon. Il faut reprendre de zéro et cela commence par le plaisir de jouer.» Même discours pour Adrien Burinato. «C’était sans doute la pire saison, précise l’attaquant. Modave est mon club de cœur avec un président qui se donne corps et âme. Aujourd’hui, nous avons moins d’individualités et plus de collectif, ça nous réussira plus. »

Thomas Boccar, médian de 30 ans : « Nous pouvons faire mal à bon nombre d’équipes »

En descendant d’un échelon, Thomas Boccar recherchait un club afin de passer une saison calme et sereine. «J’ai rejoint Modave pour retrouver une équipe avec une vraie ambiance, commente l’ancien Vylois. On monte en puissance de match en match et nous n’avons aucune pression. Les mots du président sont clairs : rencontre après rencontre. Tout ce dont je suis certain, c’est qui nous pouvons faire mal à bon nombre d’équipes. Il y a de la qualité, c’est certain.»

Yannick Buron a transféré et d’une bien belle manière. Reste au médian à montrer les qualités qu’on lui connaît.

Hommage à un comitard

Vital Fonder était un comitard plus que dévoué pour son club et ce dernier a souhaité lui rendre un dernier hommage. «Je ne peux pas commencer mon petit mot sans évoquer la mémoire de notre ami Vital, commence Francis Stapelle, président modavien. Je le remercie encore une fois pour le travail qu’il a accompli pendant plus de 50 ans. »

Le noyau

Le staff

Entraîneur : Yannick Buron (6e saison).

Entraîneur adjoint : Alexandre Marée.

Les joueurs

Gardiens : Lionel Dock (Strée), Maurice Champagne.

Arrières : Benjamin Delcourt, Simon Bernard, Tom Dehon, Baptiste Del Guidice (Marchin), Loick Henrion (Hamoir B), Xavier Simonet (reprise), Mathieu Lemaire, Pablo Léotard.

Médians : Martin Lierneux (La Clavinoise B), Romain Lierneux (La Clavinoise B), Benoit Jacquerie, Arnaud Huet (Strée), Thomas Boccar (Vyle-Tharoul), Antoine Jonet, Giuliano Cocilovo.

Avants : Quentin Vilet, Julien Theate, Dorian Merenne (Havelange), Mathieu Delmelle (Condruzien), Adrien Burinato, Jérémy Diet (Condruzien).