Football (P3A) : Vyle-Tharoul s’offre encore 2 nouvelles arrivées

Alors que Vyle-Tharoul connaît un départ plus que timide (0/6) en P3A liégeoise, le club drivé par Pierre Genard continue de se renforcer. Ce mercredi 23 août, on apprend l’arrivée de Renaud Dethinne, un défenseur âgé de 20 ans qui a claqué la porte de Fize dimanche dernier. L’autre transfert se nomme Valentin Limet. Il arrive en provenance de Villers et évolue dans le milieu.