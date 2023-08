Hamoir : RAS

Pour son déplacement à Tessenderlo, en Coupe de Belgique, Hamoir est au grand complet.

Verlaine : plusieurs retours

Décimés la semaine dernière à Lokeren en Coupe de Belgique, les Taureaux vont (un peu) mieux. Hormis Reciputi, toujours blessé, Ramadani et Choukri sont revenus à l’entraînement. "Mais ils s’entraînent à part pour le moment, insiste Mourad Lachhab. Heureusement, Matt Debra et Jonathan Legear ont, eux aussi, participé aux entraînements de cette semaine et cela semble aller très bien. On va croiser les doigts d’ici samed i (NDLR : Verlaine recevra Jette samedi sur le coup de 20h).

Warnant : Miezal absent

Thomas Miezal ne sera normalement pas du voyage pour ce long déplacement du côté de Lokeren en vue de la Coupe de Belgique. "Thomas va encore s’entrainer avec nous cette semaine mais il faut qu’il prenne son temps pour revenir correctement" souligne son entraineur Stéphane Jaspart.

D3 ACFF

Union Hutoise : deux blessés

L’Union Hutoise recevra Richelle samedi soir pour sa première en championnat. Pascal Bairamjan ne pourra pas compter sur Quentin Deppe et Dorian Boussard, tous les deux blessés. "De son côté, Youssef Guilmi est incertain", précise David Pauly, l’entraineur adjoint.

Waremme : Saint-Mard absent

Pour son premier match de championnat face à Mormont, Thierry Raskin ne pourra pas compter sur son défenseur Martin Saint-Mard. "Il a été opéré il y a quelques jours du nez, explique le coach des Wawas. Tous les joueurs sont sélectionnables et l’ambiance au sein du noyau est vraiment pas mal."

À noter qu’une nouvelle arrivée pourrait être officialisée dans les jours à venir. "Ce serait un joueur offensif", pointe le coach.

Provinciale 1

Fize: au complet

Si les Fizois sont au complet en vue du match de dimanche, Eric Thirion se montre content de l’entraînement de ce mardi. "Les joueurs ont fait un bon entrainement, je suis satisfait" souligne le T1.

Geer : une victoire contre Faimes

Engagée en Coupe de Province contre Faimes, l’équipe de Nicolas Henkinet a réalisé une solide prestation en s’imposant 2-0. "Cela faisait deux fois de suite que nous passions à côté de la victoire, cette rencontre fait du bien pour la confiance" apprécie le frère de Laurent.

Hannut : Fraccari blessé

Petite tuile pour Jofray Hella, Rayan Fraccari souffre d’une déchirure et risque d’être absent pour un moment.