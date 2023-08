Athlétisme: Mathis Espagnet explose son record personnel sur 800m: "J'ai réalisé la course parfaite"

Et demandez à Mathis Espagnet ce qu’il en pense. Engagé ce mardi au meeting d’Oodergem, le jeune valborsetin qui vient tout juste de fêter ses vingt ans a réalisé un immense numéro, en terminant sur la troisième marche du podium en 1 :48 :02, plus d’une seconde de mieux que son précédant record sur 800m qui était de 1 :49 :18. Une fameuse cerise sur le gâteau pour celui qui a renouvelé son titre de champion du Luxembourg en juillet dernier sur sa distance favorite. "Je pense en effet que j’ai réalisé la course parfaite, jubile le jeune homme de 20 ans. Oodergem n’était pas un gros meeting mais j’avais envie de faire une dernière course cette saison et la liste des participants était très intéressante. J’ai eu l’avantage d’avoir deux lièvres au début de la course et deux adversaires devant moi qui m’ont permis de prendre une belle foulée. "

"Je savais que j’avais les jambes pour l’améliorer"

De quoi réaliser ce superbe chrono, qui reste une surprise même si l’objectif de battre le record précédant était bien dans la tête de Mathis Espagnet depuis quelques mois. "Je pensais plutôt que j’allais le battre en mai ou en juin. Je savais que j’avais les jambes pour l’améliorer mais il y avait toujours quelque chose qui m’empêchait de courir parfaitement. Ici, tout a été parfait de A à Z." De quoi obtenir la meilleure performance U23 belge de l’année et surprendre son coach, Alexandre Macors. "Il a été très surpris, rigole son protégé. Il savait que je pouvais descendre à 1 :48, mais pas à ce niveau-là. C’est toujours agréable de surprendre son entraîneur vous savez..."

Et si le chrono de 1 :48 :02 est déjà exceptionnel et la progression immense, Mathis Espagnet se rend bien compte qu’il ne lui manque trois petits centièmes pour passer sous la barre symbolique des 1 :47. "Vu qu’il n’y aura pas de grosse compétition pour moi en 2024, mon seul objectif sera de battre une nouvelle fois ce record et passer sous la barre. "

Et désormais, place au repos pour l’athlète qui conclut donc parfaitement une année 2023 exceptionnelle en termes de performance… avant de parvenir à faire mieux en 2024 ? Tout semble en tout cas aller dans cette direction.