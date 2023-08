Relégué en P4A, Fraiture Sports ne veut pas brûler les étapes: "Le mot "pression" est banni de notre vocabulaire"

En fabriquant l’équipe qu’il voulait, Sébastien Baucamp a toutes les cartes en main pour l’exercice à venir. "Si la saison est chaotique, je n’aurai pas d’excuses, conçoit le T1. J’ai pu confectionner le noyau qui me convenait en le complétant d’amis. J’ai un bon carnet d’adresses, qui m’a permis d’en arriver à un groupe compétitif. "

Attention donc à cette proximité qui pourrait lui jouer des tours. "Les joueurs le savent, conforte celui qui officie également comme entraîneur des jeunes à la Royale Union Hutoise. Une fois les chaussures lacées, la barrière est présente et chacun doit la respecter. Ils savent faire la part des choses et cela s’est bien déroulé durant la préparation. J’ai plus de respect cette saison avec mes potes que l’an dernier. "

Sans réellement d’intention claire et affichée, qu’est-ce que serait une saison ratée pour Fraiture ? "La colonne de droite, affirme l’ancien T2 hutois. Mais l’objectif va être de maintenir une équipe saine où les éléments disponibles le restent du début à la fin. On commence à 25 pour terminer à 25. Je veux vraiment passer une saison tranquille où on peut retrouver nos couleurs. "

Le titre? Trop tôt!

Récemment recruté en provenance de Marchin, Corentin Bechet croit en une belle saison. «Un titre? C’est beaucoup trop tôt, admet le milieu de terrain. C’est un tout nouveau groupe et il faudra le temps que la mayonnaise prenne. Personnellement, je ne viens pas pour une saison. Alors oui, on va faire une très belle année, c’est évident. Notre premier plaisir sera de goûter à la victoire le plus souvent possible. On ne prendra personne de haut.»

Le noyau

Le staff

Entraîneur : Sébastien Baucamp (2esaison).

Les joueurs

Gardiens : Kevin Willems (Modave), Antonio Angelicchio (Marchin), Maxime Hubin (La Clavinoise B).

Arrières : Benoit Deprez, Nicolas Cox, Adrien Dehalleux, Pierre Dedry, Yves Troussart (Ouffet), Maxime Albanese, Florent Leclere, Mathis Darmont.

Médians : Quentin Denis (Engis), Roby Peronne (Engis), Dominique Albanese, Maxime Ruiz (Engis), Corentin Hintzen (Oreye), Gérôme Mérodio (Engis), Luca Lafontaine (Engis), Nicolas Franco, Tom Prunier, Raphaël Gaspard (Anthisnes), Corentin Bechet (Marchin).

Avants : Tony Hart (Vaux-Borset), Ludovic Reclaire (Marchin), Loic de Winne (Engis), Jérôme Gysen (Engis), Quentin Piedbœuf (Engis), Christophe Decatoire.