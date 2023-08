La 1re édition des Boucles Condruziennes se déroulera le 1er octobre 2023: "La sécurité sera renforcée"

"La première, qui compte 12,24 km, concerne les petites routes de remembrements de Bois-et-Borsu, Clavier et Vervoz, avec une incursion dans le bois de Chardeneux, sur la commune de Somme-Leuze. La seconde sera de type Show, sur 20,59 km reliant les villages de Terwagne et Pair et se terminant par les campagnes de Warzée. On a essayé d’éviter au maximum de passer par les villages", précise Cédric Pirotte, l’un des organisateurs.

À noter que le parc d’assistance sera situé à la Salle aux Oies à Ouffet. "On remercie d’ailleurs vivement les différents bourgmestres des communes pour l’excellente collaboration. En ces temps compliqués pour les rallyes régionaux, c’est appréciable de constater que des élus prennent leurs responsabilités", poursuit Cédric Pirotte.

Une sécurité ultra-renforcée

Pour cette première édition, les organisateurs ont mis un point d’honneur à renforcer l’aspect de la sécurité. Les accès et zones interdites aux spectateurs seront sécurisés davantage par le doublement de certains postes et l’ajout de stewards. "Avec le nouvel incident qui s’est déroulé au rallye de Famenne ce week-end, on ne veut pas prendre le moindre risque, précise l’organisateur. Il faut marquer le coup à tous les niveaux."

Des équipes de motards seront dédiées à la surveillance des spectateurs, alors que la Police Fédérale utilisera des drones durant toute l’épreuve. "On ne saurait pas faire plus. On ne peut pas se permettre le moindre faux pas." À noter que les pilotes et les spectateurs disposeront d’une ligne directe pour avertir l’organisation de toute situation problématique.

Déjà pas mal d’inscrits

Sur les réseaux sociaux, l’engouement de cette première organisation est réel. Ce lundi, 32 équipages s’étaient déjà inscrits. "Le nombre maximum d’équipages est de 150, glisse Cédric Pirotte. Avec 120 voitures, je serai déjà très heureux. On a trouvé plusieurs sponsors locaux qui ont décidé de nous aider. Tout le monde attend cette épreuve avec impatience."

La deuxième édition des Boucles Condruziennes se déroulera le 23 mars 2024. En espérant pour tous les amoureux de rallye que cette grande première des Boucles Condruziennes se déroule sans le moindre accroc.