Jean-Michel Lacharon, T1 de Stockay B après la défaite contre Warnant B en P3A : "J’ai senti une trop grande confiance du groupe"

Concernant la demi-heure de retard qu’a eu la rencontre suite aux filets troués, le T1 local ne cherchait pas d’excuse. Pour lui, c’est surtout tactiquement que son équipe a perdu contre Warnant B. "Les joueurs n’ont pas su répondre à l’impact mis par l’adversaire. Ils ont commis trop d’erreurs individuelles comme sur les deux premiers buts. Je me répète, il n’y a rien de grave et notre victoire lors du premier match a fait du bien. Mais nous allons devoir apprendre à nous montrer plus régulier" conclu Jean-Michel Lacharon.