Gaëtan De Gheus, le carburant du milieu de Warnant B en P3A: "Une belle bande de potes"

Quand on demande aux entraineurs de la série de décrire l’équipe warnantoise, la plupart du temps, ceci ressort : "Une équipe routinière de la série, capable de jouer au football et très impressionnant physiquement dans le milieu, avec les deux tours qui forment la forteresse." Et l’une des deux tours se nomme Gaetan De Gheus. Le sympathique médian récupérateur est, en compagnie d’Antoine Delvaux, le moteur de l’équipe. Quand il est moins bien, c’est toute l’équipe qui toussote. Mais face à Stockay B, le milieu composé des deux hommes, en compagnie de Martin Ronveaux, a volé sur la pelouse synthétique. La preuve en est, les trois hommes ont inscrit quatre des cinq buts de leur équipe. Et au vu de l’impact physique mis tout au long de la rencontre, force est de constater que physiquement, l’équipe est prête. "Nous avons bien travaillé en préparation, souligne peu après la rencontre Gaetan De Gheus. C’est ce qu’il nous fallait et le travail de Vincent Delhalle nous a fait énormément de bien c’est vrai."