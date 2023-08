François L’hoest (Comblain) retrouve Liège Basket ce mercredi soir en amical: "Un match très particulier"

C’est finalement dans la petite salle de Sainte-Walburge que se tiendra une rencontre amicale d’exception. En effet, comme il y a deux saisons, le Mailleux Comblain va monter en puissance dans sa préparation en défiant le club de D1 du RSW Liège Basket. Et si les professionnels seront fortement déforcés puisque la quasi-totalité de leurs joueurs et membres du staff des professionnels ne seront pas présents, ce duel reste d’exception et de prestige. À l’époque où les troupes de Ludovic Humblet avaient défié l’effectif complet de Lionel Bosco, la différence avait été importante. Ce mercredi, avec la montée en puissance des comblinois et la composition hybride des Liégeois, on se dit que cela pourrait passer pour les champions de l’an dernier en TDM2.